Congress Rajasthan 2024: हार के बाद कांग्रेस में बदलाव, टीका राम जूली होंगे विधायक दल नेता, जानें राजस्थान प्रदेश अध्यक्ष कौन होगा

Highlights गोविंद सिंह डोटासरा को पार्टी की प्रदेश इकाई के प्रमुख के रूप में बरकरार रखा। टीका राम जूली को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है। राजस्थान विधानसभा में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

Congress Rajasthan 2024:राजस्थान में हार के बाद कांग्रेस में बदलाव शुरू हो गया है। कांग्रेस ने राजस्थान विधायक टीका राम जूली को राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त किया है। इसके साथ ही पार्टी ने गोविंद सिंह डोटासरा को फिर से अध्यक्ष बरकरार रखा है। जूली को पूर्व केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का करीबी माना जाता है, क्योंकि वह उनके क्षेत्र अलवर से आते हैं।

पिछले महीने अशोक गहलोत के नेतृत्व में लड़ा गया विधानसभा चुनाव हारने के बाद कांग्रेस ने किसी को भी कांग्रेस विधायक दल का नेता नियुक्त नहीं किया था। टीका राम जूली (43) अशोक गहलोत सरकार में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थे। वह राजस्थान विधानसभा में अलवर ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र से विधायक हैं।

