Uttar Pradesh Congress Committee: वाराणसी से पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले अजय राय यूपी कांग्रेस के नए अध्यक्ष, जानें कौन हैं

Highlights अजय राय ने लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था। बृजलाल खाबरी के स्थान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। महासचिव रणदीप सुरजेवाला को मप्र प्रभारी की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी है।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने गुरुवार को पूर्व विधायक अजय राय को तत्काल प्रभाव से उत्तर प्रदेशकांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया। पार्टी ने अजय राय को बृजलाल खाबरी के स्थान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया है। अजय राय ने लोकसभा चुनाव 2019 में वाराणसी सीट पर पीएम मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था।

प्रेस नोट में पार्टी ने कहा कि वह निवर्तमान पीसीसी अध्यक्ष बृजलाल खाबरी, पूर्व सांसद और सभी जोनल अध्यक्षों के योगदान की सराहना करती है। कांग्रेस नेता पीएम मोदी से भारी अंतर से हार गए थे और उन्हें कुल वोटों का केवल 14 प्रतिशत हिस्सा मिला। दलित समुदाय से आने वाले खाबरी को हटाकर अजय राय को उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई हैं।

Congress appoints former MLA Ajay Rai as the president of the Uttar Pradesh Congress Committee. pic.twitter.com/QmDlNsGcxI