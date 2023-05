सिद्धारमैया के सिर सजेगा कर्नाटक का ताज, कांग्रेस ने की घोषणा- डीके शिवकुमार होंगे डिप्टी सीएम, 20 मई को शपथ

Highlights बेंगलुरु में आज शाम कांग्रेस विधायक दल की बैठक बुलाई गई है जिसमें सिद्धारमैया को आधिकारिक रूप से नेता चुना जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं।

नई दिल्लीः कांग्रेस ने गुरुवार आधिकारिक तौर पर ऐलान कर दिया कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार इस सरकार में एकमात्र उप मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने इसकी आधिकारिक घोषणा करते हुए कहा कि पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने फैसला किया है कि सिद्धारमैया कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे और डीके शिवकुमार उप मुख्यमंत्री होंगे। 20 मई को दोपहर साढ़े बारह बजे बेंगलुरु में शपथग्रहण समारोह होगा। रिपोर्ट के मुताबिक, सिद्धारमैया और शिवकुमार के साथ कई मंत्री भी शपथ ले सकते हैं।

मुख्यमंत्री के चयन पर मीडिया से बात करते हुए महासचिव वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक है; हम आम-सहमति में भरोसा रखते हैं, तानाशाही में नहीं। उन्होंने कहा, कांग्रेस में सिद्धारमैया और शिवकुमार दोनों कांग्रेस की बड़ी 'असेट' हैं। लोकसभा चुनाव होने तक शिवकुमार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद पर भी बने रहेंगे। वहीं हाईकमान के फैसले को लेकर मीडिया के सवाल पर डीके शिवकुमार ने कहा कि सब ठीक है और अच्छा ही होगा। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हम सबको मिलकर काम करना है और हमने इसे स्वीकार किया।

