अशोक गहलोत ने हालिया दंगों के सभी आरोपियों को आरएसएस-भाजपा का सदस्य बताया, अमित शाह को जांच कराने की दी चुनौती

By विशाल कुमार | Published: May 16, 2022 08:46 AM

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि सभी आरोपी (हाल के अलग-अलग राज्यों में हुए दंगों में) आरएसएस-भाजपा के हैं, इटली के नहीं। दंगों से फायदा उठाने वाली पार्टी उन्हें भड़का रही है। हिंदुत्व उनका एजेंडा है।

