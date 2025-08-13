Commonwealth Games: राष्ट्रमंडल खेल 2030 अहमदाबाद में? IOA ने मेजबानी के लिए भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंजूरी दी
By रुस्तम राणा | Updated: August 13, 2025 15:20 IST2025-08-13T15:20:00+5:302025-08-13T15:20:00+5:30
नई दिल्ली: भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) ने बुधवार को अपनी विशेष आम बैठक में 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए भारत की बोली को औपचारिक रूप से मंज़ूरी दे दी। अंतिम बोली दस्तावेज़ जमा करने की अंतिम तिथि 31 अगस्त है। भारत ने 2030 राष्ट्रमंडल खेलों के लिए पहले ही रुचि पत्र जमा कर दिया है और अहमदाबाद को मेज़बान शहर चुना गया है।
राष्ट्रमंडल खेल निदेशक डैरेन हॉल के नेतृत्व में राष्ट्रमंडल खेलों के अधिकारियों का एक दल तीन दिवसीय दौरे पर अहमदाबाद में है, जहाँ वे आयोजन स्थलों का निरीक्षण करेंगे और गुजरात सरकार के अधिकारियों से मिलेंगे। राष्ट्रमंडल खेलों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में भारत आने की उम्मीद है।
कनाडा के दौड़ से बाहर होने के बाद, भारत के 2030 राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी पाने की संभावनाएँ बढ़ गई हैं। राष्ट्रमंडल खेलों का एक बड़ा प्रतिनिधिमंडल इस महीने के अंत में भारत आने की उम्मीद है। राष्ट्रमंडल खेलों की आम सभा नवंबर के अंतिम सप्ताह में ग्लासगो में मेजबान देश का फैसला करेगी।
2030 के राष्ट्रमंडल खेल, इस बहु-खेल आयोजन का शताब्दी संस्करण होंगे, जिसकी मेजबानी पहली बार 20 साल पहले की गई थी। इस आयोजन की मेजबानी से भारत को 2036 ओलंपिक की मेजबानी की अपनी क्षमता दिखाने का मौका मिलेगा। भारत ने 2036 ओलंपिक की मेजबानी के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति को आशय पत्र पहले ही सौंप दिया है।
भारत ने इससे पहले 2010 में दिल्ली में आयोजित राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी की थी। देश ने 38 स्वर्ण, 27 रजत और 36 कांस्य पदकों के साथ कुल 101 पदक जीते थे। इस प्रदर्शन ने उन्हें कुल पदक तालिका में दूसरे स्थान पर रखा था।