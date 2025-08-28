'कमीशन चाहिए आपको?' : झारखंड हाईकोर्ट के जज ने सुनवाई के दौरान IAS अधिकारी को लगाई फटकार | VIDEO
न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब झारखंड हाईकोर्ट की एक पीठ भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
Viral Video: झारखंड हाईकोर्ट के एक न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान एक भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) अधिकारी को जोरदार फटकार लगाई। न्यायाधीश द्वारा विसंगतियों को उजागर करने और आईएएस अधिकारी को फटकार लगाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।
सुनवाई के दौरान, न्यायाधीश ने अधिकारी के खिलाफ जाँच और प्राथमिकी दर्ज करने की चेतावनी दी। न्यूज़18 की रिपोर्ट के अनुसार, यह घटना उस समय हुई जब झारखंड हाईकोर्ट की एक पीठ भूमि अधिग्रहण और मुआवजे से संबंधित एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
गौरतलब है कि आईएएस अधिकारी ने याचिकाकर्ता को दिए गए मुआवजे पर आपत्ति जताई थी। आईएएस अधिकारी ने अपना परिचय फिरोज कुमार के रूप में दिया। कुमार के अनुसार, वह एक परियोजना निदेशक हैं।
जज ने कुमार से पूछा कि उन्होंने राज्य द्वारा तय किए गए मुआवज़े पर आपत्ति क्यों जताई। जस्टिस ने कहा, "आप आपत्ति करने वाले कौन होते हैं, किस क़ानून के तहत आपत्ति कर रहे हैं?"
न्यायाधीश ने कहा, "अगर राज्य ने किसी व्यक्ति को रैयत माना है, तो आप कौन होते हैं यह कहने वाले कि वह व्यक्ति रैयत नहीं है? आप तो इस विवाद से अनजान हैं।"
जज ने अधिकारी को लताड़ते हुए कहा, "आपको कमीशन चाहिए। आप हर मामले में कमीशन चाहते हैं? आपने किस अधिकार से आपत्ति की है? पंचाट तैयार हो चुका है। आप उस व्यक्ति को पंचाट पाने से वंचित कर रहे हैं।"
न्यायाधीश ने आगे कहा, "कितनी संपत्ति जमा कर लीजिए। जाँच करवाएँ?" जस्टिस ने कहा, "झारखंड में आकार कमीशन चाहिए आपको। आप सिर्फ़ कमीशन के लिए आपत्ति कर रहे हैं, और किसी बात के लिए नहीं। आपको अवमानना माननी होगी, वरना मैं आपके ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करा दूँगा,"
जज ने आईएएस अधिकारी की तुलना बंदर से की। उन्होंने अधिकारी को फटकार लगाते हुए कहा, "महाराज कमीशन का चक्कर छोड़िए। अगर आप पराए पक्ष हैं तो विवाद मत बढ़ाइए। अगर संपत्ति का विवाद है, तो क्या आप बंदर की तरह हिस्सा लेने के लिए बीच में आएँगे?"
IAS अधिकारी पर भड़के झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश, IAS को फटकार लगाते हुए कहा - #Jharkhand में आके कमीशन चाहिए आपको, आप कानून सिखाइयेगा हमे#JharkhandHighCourt#CourtCasepic.twitter.com/Sa0s5tZRag— Ranchi LIVE (@ranchilivenews) August 27, 2025
वीडियो वायरल होने के बाद, इंटरनेट पर लोग आईएएस अधिकारी की आलोचना करने के लिए जज की आलोचना कर रहे हैं।