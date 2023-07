वंदे भारत एक्सप्रेस: सफर कर रहे यात्री के खाने में मिला कॉकरोच, IRCTC ने मांगी माफी-लगाया सर्विस प्रोवाइडर पर भारी जुर्माना

Highlights वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री के खाने में कॉकरोच मिला है। घटना के सामने आने के बाद आईआरसीटीसी ने माफी मांगी है। यही नहीं सर्विस प्रोवाइडर पर भारी जुर्माना भी लगाया है।

नई दिल्ली: वंदे भारत एक्सप्रेस में यात्रा कर रहे एक यात्री के खाना में कॉकरोच मिला है। यात्री ने खाने में कॉकरोच के फोटो को ट्विटर पर शेयर कर दिया था जिसके बाद आईआरसीटीसी (भारतीय रेलवे खानपान और पर्यटन निगम) द्वारा परोसे गए खाने को लेकर सवाल खड़ा होने लगे थे।

घटना के सामने आने के बाद आईआरसीटीसी ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है। ऐसे में खाना सप्लाई करने वाले सर्विस प्रोवाइडर पर जुर्माना लगाकर उसे आगे ऐसी घटना दोबारा न दोहराने की चेतावनी दी है।

बता दें कि रानी कमलापति (हबीबगंज) - हज़रत निज़ामुद्दी वंदे भारत एक्सप्रेस से यात्रा कर रहे एक यात्री के खाना में कॉकरोच मिला था जिसके बाद उसने इसकी शिकायत ट्विटर पर ट्वीट कर की थी। घटना के सामने आने के बाद आईआरसीटीसी ने यात्री से माफी मांगी थी और सर्विस प्रोवाइडर को चेतावनी देते हुए उस पर भारी जर्माना भी लगाया था।

भोपाल मंडल के रेल प्रबंधक ने ट्विटर पर इस मुद्दे को लेकर ट्वीट किया है और कहा है कि यात्री के खाने को बदल दिया गया था और उसे एक नया खाना परोसा गया था। मामले में रेलवे से जब इस मुद्दे पर सवाल पूछा गया तो पश्चिम मध्य रेलवे के एक प्रवक्ता ने खुलासा किया है कि चूक के लिए जिम्मेदार लाइसेंसधारी को चेतावनी देकर उस पर 25 हजार का जुर्माना लगाया गया है।

Sir, our sincere apology for the unpleasant experience. Matter has been viewed seriously . Concerned service provider has been strictly warned to take due precautions during food preparation . Also, a hefty penalty has been imposed on the service provider and monitoring has also…