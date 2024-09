यूपी में एक लाख और पुलिस जवान होंगे भर्ती, वाराणसी में CM योगी आदित्यनाथ का बड़ा ऐलान

Highlights मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वाराणसी से युवाओं के लिए दिया बड़ा तोहफा बोले अगले 2 साल में 1 लाख और पुलिस कर्मियों की होगी भर्ती इस बीच भाजयुमो कार्यशाला में उन्होंने सपा और विपक्ष को आड़े हाथों लिया

लखनऊ: वाराणसी में आयोजित भाजयुमो की कार्यशाला में सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा करते हुए कह दिया कि आने वाले 2 साल में एक लाख पुलिस जवानों की भर्ती की जाएगी। उन्होंने इस कार्यक्रम में कहा कि कोई जाति या धर्म से देश से बड़ा नहीं है और विपक्ष पर निशाना साधते हुए बोले कि वे नकाब पहनकर गुमराह करने का काम कर रहे हैं। भाजयुमो के कार्यक्रम में शामिल होने से पहले उन्होंने आज बाबा काशी विश्वनाथ के दर्शन कर पूजा अर्चना भी की।

Varanasi: Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath says, "No caste, class, religion, or language is greater than the nation. We must unite to address challenges to national unity. The Congress and Samajwadi Party who once disrespected great individuals are now using them for… pic.twitter.com/vW3rxww574