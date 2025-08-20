CM Rekha Gupta Attacked: CM रेखा गुप्ता पर हमला, जनसुनवाई के दौरान आया हमलावर, एक गिरफ्तार

CM Rekha Gupta Attacked: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर जन सुनवाई के दौरान हमला हो गया है। बुधवार, 20 अगस्त को सीएम लोगों के बीच जनसुनवाई कर रही है और इसी दौरान शिकायतकर्ता के भेष में हमलावर आया। बताया जा रहा है कि यह घटना उस समय हुई जब रेखा गुप्तादिल्ली के मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई कार्यक्रम कर रही थीं।

दिल्ली भाजपा ने कहा, "सिविल लाइंस स्थित मुख्यमंत्री आवास पर जन सुनवाई के दौरान एक हादसा हुआ। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा साप्ताहिक जन सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले की कड़ी निंदा करते हैं। पुलिस जांच में विस्तृत जानकारी सामने आएगी।"

वहीं, दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा, "यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री पूरी दिल्ली का नेतृत्व करती हैं और मुझे लगता है कि ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए, उतनी कम है। लेकिन यह घटना महिला सुरक्षा की पोल भी खोलती है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री ही सुरक्षित नहीं हैं, तो आम आदमी या आम महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है?"

#WATCH | On an attack on Delhi CM Rekha Gupta during Jan Sunvai at CM Residence, Delhi Congress chief Devender Yadav says, "This is very unfortunate. CM leads the entire Delhi, and I think that the more such incidents are condemned, the less it is. But this incident also exposes… pic.twitter.com/TJ2jOsx9jc — ANI (@ANI) August 20, 2025

दिल्ली पुलिस ने कहा, "मुख्यमंत्री आवास पर जनसुनवाई के दौरान दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर हुए हमले के सिलसिले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन ले जाया गया।"

इस बीच, दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने कहा, "मैं जनसुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री पर हुए हमले की कड़ी निंदा करता हूँ। वह दिन-रात दिल्ली की चिंता करती हैं। यह विरोधियों की साज़िश है, उन्हें यह बर्दाश्त नहीं है कि एक मुख्यमंत्री घंटों जनता के बीच रहे, अपने आवास पर लोगों से मिले। इसलिए, इसके पीछे एक राजनीतिक साज़िश लगती है। दिल्ली पुलिस इसकी जाँच कर रही है। सभी तथ्य सामने आ जाएँगे।"

एएनआई के अनुसार, एक शिकायतकर्ता शैलेंद्र कुमार ने कहा, "मैं उत्तम नगर से सीवर की शिकायत लेकर आया था। जब मैं गेट पर पहुँचा, तो अफरा-तफरी मच गई क्योंकि मुख्यमंत्री को थप्पड़ मारा गया। यह गलत है।"

दिल्ली के सीएमओ ने कहा, "आज जनसुनवाई के दौरान एक व्यक्ति ने सीएम रेखा गुप्ता पर हमला किया। आरोपी को दिल्ली पुलिस ने पकड़ लिया है और उससे पूछताछ की जा रही है।"

Web Title: CM Rekha Gupta attacked during public hearing