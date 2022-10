सौरव गांगुली के समर्थन में एकबार फिर बोलीं ममता बनर्जी, कहा- मुझे यकीं है कि वे आहत हुए हैं

Highlights सीएम ने कहा, सौरव गांगुली हकदार थे, उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है उन्होंने कहा- सौरव गांगुली एक विनम्र व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे पता है

कोलकाता: पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एक बार फिर सौरव गांगुली का समर्थन किया है। गुरुवार सीएम ममता बनर्जी ने कहा कि भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान को बीसीसीआई प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल नहीं बढ़ाया गया और उनकी जगह रोजर बिन्नी को लिया गया है।

उन्होंने दोहराया कि गांगुली को बीसीसीआई प्रमुख के रूप में दूसरे कार्यकाल से वंचित किया गया और उन्हें आईसीसी चुनाव लड़ने की अनुमति क्यों नहीं दी गई? यह सौरव के लिए बहुत अनुचित है। गांगुली दुनिया भर में जाने जाते हैं।

सीएम ने कहा, सौरव गांगुली हकदार थे। उन्होंने देश को गौरवान्वित किया है। उन्हें वंचित करने का स्वार्थी कारण क्या है? सिर्फ इसलिए कि सौरव गांगुली एक विनम्र व्यक्ति हैं उन्होंने कुछ नहीं कहा लेकिन मुझे पता है कि वह आहत हैं। कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बंगाल सीएम ने कहा कि एक व्यक्ति को प्राथमिकता देना बेशर्म राजनीतिक प्रतिशोध है।

