Jharkhand Floor Test: सीएम केजरीवाल का भाजपा पर तंज, 'ईडी का इस्तेमाल करके कोई भी सरकार गिरा देंगे'

Highlights झारखंड सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन से विश्वास मत जीत लिया सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा कि झारखंड सिटिंग सीएम को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया इनकी पूरी कोशिश सरकार गिराने की थी लेकिन जेएमएम के विधायक टूटे नहीं

Jharkhand Floor Test: झारखंड में चम्पाई सोरेन के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने 47 विधायकों के समर्थन से विश्वास मत जीत लिया है।

#WATCH | Ranchi | After Floor Test, Jharkhand CM Champai Soren says, "The blueprint of the schemes made by Hemant Soren will be worked on rapidly...We will work well in the interest of the people..."



On BJP leaders' remark that some JMM MLAs will leave the party soon, he says,… pic.twitter.com/CLJKv417oO — ANI (@ANI) February 5, 2024

इसके बाद से इंडिया गठबंधन से शामिल पार्टियों के शीर्ष नेताओं के बयान आने शुरू हो गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि सिटिंग सीएम को गलत तरीके से गिरफ्तार किया गया।

ईडी का इस्तेमाल करके ऐसे तो ये कोई भी सरकार गिरा देंगे। इनकी पूरी कोशिश सरकार गिराने की थी। लेकिन जेएमएम के विधायक टूटे नहीं। देश के अंदर जो तानाशाही चल रही है, ईडी का इस्तेमाल कर जो सरकार को गिराया जा रहा है, यह देश के लिए सही नहीं है।

झारखंड के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि फ्लोर टेस्ट में वही हुआ जो हमने सोचा था। हम पहले दिन ही समर्थन पत्र लेकर राज्यपाल के पास पहुंचे थे। हमने उन्हें बताया था कि 43 ने इस पर हस्ताक्षर किए हैं और हमारे पास 47 विधायक हैं। आज वही बहुमत साबित हुआ।

#WATCH | Ranchi | Jharkhand Minister Alamgir Alam says, "What happened in the Floor Test is what we had thought. We had approached the Governor with the Letter of Support on the first day itself. We had told him that 43 have signed it and we are 47 MLAs-strong...Today, the same… pic.twitter.com/ibdZn7EXk7 — ANI (@ANI) February 5, 2024

झारखंड सरकार में मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि भाजपा ने जो साजिश रची थी वह आज लोकतंत्र के मंदिर में बेनकाब हो गई। भाजपा विधायकों को डरा, धमका, अपमानित, प्रताड़ित कर, कोई अप्रिय घटना कर के ये राज्य को राष्ट्रपति शासन की ओर ले जाना चाहते थे। लेकिन यह जनता के लिए, जनता द्वारा चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकार है। यह सरकार मजबूती से खड़ी थी और खड़ी रहेगी।

#WATCH | Ranchi | Jharkhand Congress MLA Banna Gupta says, "The conspiracy that was hatched by the BJP was exposed in the holy temple of democracy. They didn't have a majority. They wanted to murder democracy and impose the President's Rule. We have 49 MLAs with us...They wanted… pic.twitter.com/SmqvmSCXl2 — ANI (@ANI) February 5, 2024

जेएमएम सांसद महुआ माजी ने कहा कि यह लोकतंत्र की जीत है। जिस तरह से सभी विधायक एकजुट रहे, यह हेमंत सोरेन की सुझबूझ से ही संभव हुआ है। कांग्रेस, राजद और सभी ने जिस तरह से मिलकर रणनीति बनाई असंभव को संभव कर दिखाया।

#WATCH | Ranchi | After the Floor Test in the Jharkhand Assembly, JMM MP Mahua Maji says, "This is the victory of democracy. All MLAs were united and this became possible due to the cleverness of Hemant Soren...Impossible became possible here. I think this has become an example.… pic.twitter.com/QivsJWapEf — ANI (@ANI) February 5, 2024

दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि जिस तरीके से हेमंत सोरेन को गिरफ्तार करने के बाद वहां पर राजनीतिक नौटंकी चली। इससे ये बात साफ हो जाती है कि ईडी का असली मकसद हेमंत सोरेन की सरकार गिराना था और ये सुनिश्चित करना था कि उनकी सरकार दोबारा ना बने। ऐसा हो नहीं पाया इसलिए अब केंद्र सरकार खिसिया रही है।

Web Title: CM Kejriwal said jharkhand cm hemant soren was wrongly arrested