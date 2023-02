दिल्ली: एमसीडी सदन में स्थायी समिति के चुनाव पर रात भर आप-भाजपा का जबर्दस्त हंगामा, एक-दूसरे पर फेंके कागज, धक्का-मुक्की और मारपीट हुई

नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम में मेयर और डिप्टी मेयर के बुधवार को हुए चुनाव के बाद स्थायी समिति के सदस्यों के चुनाव को लेकर जबर्दस्त हंगामा देखने को मिला। यह बुधवार देर रात तक और गुरुवार तड़के भी जारी रहा। आम आदमी पार्टी और भाजपा के पार्षदों ने न केवल एक दूसरे पर कागज और बैलेट बक्से आदि फेंके बल्कि मारपीट तक हुई। सुबह करीब 6 0बजे बीजेपी और आप की महिला पार्षद आपस में भिड़ गईं।

आखिरकार गुरुवार सुबह कार्यवाही को फिर स्थगित करना पड़ा। इस तरह बुधवार से गुरुवार तड़के तक कई बार कार्यवाही को स्थगित किया जा चुका है। वहीं, दिल्ली की नई मेयर चुनी गईं शैली ओबेरॉय ने कल रात ट्वीट कर आरोप लगाया कि बीजेपी के पार्षदों ने उनपर हमला करने की कोशिश की।

इससे पहले कल शैली ओबरॉय के महापौर और आप के ही आले मोहम्मद इकबाल के उपमहापौर निर्वाचित होने के बाद सदन की कार्यवाही एक घंटे के लिए स्थगित कर दी गई थी। जब एक घंटे बाद कार्यवाही शुरु नहीं हुई तब भाजपा पार्षद शिखा राय ने निगम सचिव से देरी की शिकायत की। बैठक शाम करीब सवा छह बजे फिर शुरू हुई और स्थायी समिति के छह सदस्यों के चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई।

#WATCH | Delhi: Ruckus between BJP & AAP members inside the MCD house over the election of members of the standing committee. pic.twitter.com/alIZFIFFnr