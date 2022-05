सरकार ने पैंगोंग झील पर चीन के दूसरे पुल का निर्माण की बात मानी, कहा- वह क्षेत्र 1960 से चीन के अवैध कब्जे में

Published: May 21, 2022 07:03 AM

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि ये दोनों पुल उस क्षेत्र में हैं जो 1960 के बाद से ही चीन के अवैध कब्जे में है। हालांकि भारत ने कभी भी भारतीय क्षेत्र पर ऐसे अवैध कब्जे को स्वीकार नहीं किया है।

