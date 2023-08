चीन ने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को बताया अपना हिस्सा, कांग्रेस ने केंद्र सरकार की दी सलाह

Highlights चीन ने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश को अपना हिस्सा बताया है कांग्रेस ने केंद्र सरकार को मामले में एक्शन की सलाह दी जी20 बैठक में में चीन होगा शामिल

नई दिल्ली: चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आता और भारत के खिलाफ कोई न कोई चाल चलता ही रहता है। इस बार उसने अपने आधिकारिक तौर पर जारी किए नए नक्शे में पूर्वोत्तर राज्य अरुणाचल प्रदेश के पूरे हिस्से को और अक्साई चिन क्षेत्र को अपने हिस्से में दर्शाया है।

नए मानचित्र के सामने आने के बाद अब इस मुद्दे पर कांग्रेस ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने मंगलवार को नरेंद्र मोदी सरकार को आत्मनिरीक्षण करने की सलाह दी कि क्या अगले महीने नई दिल्ली में होने वाले जी20 शिखर सम्मेलन में चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मेजबानी करना उचित होगा।

कांग्रेस सांसद ने कहा, "चीनी दावे की बेतुकी और निरर्थकता चीन-भारत सीमा विवाद के इतिहास से स्पष्ट है...आज भारत और चीन के बीच असली मुद्दा यह है कि चीन ने थिएटर स्तर पर कई बिंदुओं पर एलएसी का उल्लंघन किया है।"

