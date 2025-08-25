कौन हैं मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और विपुल मनुभाई पंचोली, कॉलेजियम ने की सिफारिश, शीर्ष अदालत में आएंगे
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 25, 2025 19:50 IST2025-08-25T19:50:01+5:302025-08-25T19:50:54+5:30
25 अगस्त 2025 को हुई अपनी बैठक में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।
नई दिल्लीः उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने केंद्र से सोमवार को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली के नामों की सिफारिश शीर्ष अदालत के न्यायाधीश के तौर पर पदोन्नत किये जाने के लिए की। न्यायमूर्ति पंचोली, शीर्ष अदालत का न्यायाधीश बनने पर अक्टूबर 2031 में न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की सेवानिवृत्ति के बाद प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) बनने की कतार में होंगे। उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति जे. के. माहेश्वरी और न्यायमूर्ति बी. वी. नागरत्ना शामिल हैं। शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर जारी किये गए एक बयान के अनुसार, 25 अगस्त 2025 को हुई अपनी बैठक में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम ने बंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आलोक अराधे और पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश विपुल मनुभाई पंचोली को शीर्ष अदालत में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत करने की सिफारिश की है।
उनकी नियुक्तियों के साथ, शीर्ष अदालत में न्यायाधीशों की संख्या 34 हो जाएगी। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या 34 है। तेरह अप्रैल 1964 को जन्मे न्यायमूर्ति अराधे को 29 दिसंबर 2009 को मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय का अतिरिक्त न्यायाधीश और 15 फरवरी 2011 को स्थायी न्यायाधीश नियुक्त किया गया था।
उन्हें 11 मई 2018 को जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया। न्यायमूर्ति अराधे ने 3 जुलाई 2022 को कर्नाटक उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदभार ग्रहण किया और 14 अक्टूबर 2022 तक वहां सेवा दी। उन्हें 19 जुलाई 2023 को तेलंगाना उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया।
वहां से न्यायमूर्ति अराधे को मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में स्थानांतरित किया गया और उन्होंने 21 जनवरी 2025 को पदभार ग्रहण किया। वहीं, अहमदाबाद में 28 मई 1968 को जन्मे न्यायमूर्ति पंचोली को एक अक्टूबर 2014 को गुजरात उच्च न्यायालय के अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था।
10 जून 2016 को स्थायी न्यायाधीश के रूप में उनकी नियुक्ति की पुष्टि की गई थी। इसके बाद, उन्हें पटना उच्च न्यायालय स्थानांतरित कर दिया गया और उन्होंने 24 जुलाई 2023 को वहां न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। न्यायमूर्ति पंचोली 21 जुलाई 2025 को पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने।