छत्तीसगढ़: 80 फीट गहरे बोरवेल में गिरने के 78 घंटे बाद भी बाहर नहीं निकल पाया 11 वर्षीय बच्चा, 500 से अधिक कर्मी बचाव अभियान में जुटे

रायपुरः छत्तीसगढ़ में गहरे बोरवेल में गिरने के 78 घंटे से अधिक समय बाद सोमवार को भी 11 वर्षीय राहुल साहू को बाहर नहीं निकाला जा सका। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ), सेना और पुलिसकर्मियों सहित बचाव दल बच्चे तक पहुंचने के लिए समानांतर गड्ढे से सुरंग बनाने के मकसद से सतह के नीचे की चट्टानों को काटने के लिए संघर्ष करते रहे। सरकारी अधिकारियों के मुताबिक साहू होश में है और उसकी हरकतें दिख रही हैं। एनडीआरएफ, सेना, स्थानीय पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों सहित 500 से अधिक कर्मी शुक्रवार शाम से चल रहे व्यापक बचाव अभियान में जुटे हुए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि साहू शुक्रवार दोपहर करीब दो बजे मलखरोदा विकासखंड के पिहरिड गांव में अपने घर के पिछवाड़े में 80 फुट गहरे बोरवेल में गिर गया। उन्होंने बताया कि वह करीब 60 फुट की गहराई पर फंसा हुआ है और ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए एक पाइप लाइन लगाई गई है।

Chhattisgarh | Operation continues for over 60 hrs to rescue 10-yr-old Rahul who fell into a borewell in Pihrid village of Janjgir-Champa dist



The rescue op is very critical. This has become a mission for us now, around 150 officials are deployed here: Vijay Agarwal, SP Janjgir pic.twitter.com/bBOEMgNS6o