छत्तीसगढ़ कांग्रेस में टकराव तेज, सीएम बघेल के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक, नहीं पहुंचे मंत्री टीएस सिंह देव, जानें कारण

Highlights एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, बघेल और सिंहदेव से इस मुद्दे पर बात की है। पीएल पुनिया 15 जुलाई से रायपुर के दौरे पर आए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, चिकित्सा शिक्षा और जीएसटी विभागों के मंत्री बने रहेंगे।

रायपुरः छत्तीसगढ़कांग्रेस में टकराव तेज हो गया है। छत्तीसगढ़ में सत्तारूढ़ कांग्रेस में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और मंत्री टीएस सिंह देव के बीच खींचतान चल रही है। टीएस सिंह देव रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के आवास पर कांग्रेस विधायक दल की बैठक में शामिल नहीं हुए।

इस बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि उन्हें अभी तक मंत्री टी एस सिंहदेव का पंचायत विभाग से इस्तीफा नहीं मिला है और उन्हें इस्तीफा देने के उनके फैसले की जानकारी मीडिया से मिली है। इस बीच, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के छत्तीसगढ़ प्रभारी पीएल पुनिया ने कहा कि उन्होंने एआईसीसी महासचिव केसी वेणुगोपाल, बघेल और सिंहदेव से इस मुद्दे पर बात की है।

Chhattisgarh minister TS Singh Deo skips Congress legislature party meeting being held at CM Bhupesh Baghel's residence in Raipur: sources