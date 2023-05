छत्तीसगढ़ः भाजपा छोड़ने के एक दिन बाद ​वरिष्ठ आदिवासी नेता साय कांग्रेस में शामिल, सरगुजा संभाग में बीजेपी को बड़ा झटका, जानें कौन हैं

Highlights मुख्य विपक्ष दल भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है। उत्तर छत्तीसगढ़ के (सरगुजा संभाग) आदिवासी बहुल हिस्सों में काफी प्रभाव है। 1980 में भाजपा ने रायगढ़ जिला इकाई प्रमुख नियुक्त किया।

रायपुरः छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) छोड़ने के एक दिन बाद ​वरिष्ठ आदिवासी नेता नंद कुमार साय सोमवार को राज्य की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस में शामिल हो गए। साय का यह कदम छत्तीसगढ़ में इस वर्ष के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले मुख्य विपक्ष दल भाजपा के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

दो बार लोकसभा सदस्य और तीन बार विधायक रह चुके साय (77) पूर्व में छत्तीसगढ़ और अविभाजित मध्य प्रदेश में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष रह चुके हैं। साय का राज्य के उत्तर छत्तीसगढ़ के (सरगुजा संभाग) आदिवासी बहुल हिस्सों में काफी प्रभाव है।

Chhattisgarh: Tribal leader Nand Kumar Sai joins Congress after quitting BJP !



A day after quitting the BJP, veteran tribal leader Nand Kumar Sai on Monday joined the ruling Congress in Chhattisgarh. Former two-time Lok Sabha MP and three-time MLA, served as the BJP's state… pic.twitter.com/sgVFhvoEKP