छत्तीसगढ़: सीएम भूपेश बघेल बोले- UPA शासन के समान स्तर पर लाया जाए उत्पाद शुल्क

Highlights छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि हमें सेंट्रल एक्साइज को 570 करोड़ रुपये का नुकसान हो रहा है, लेकिन हम लोगों के हित में इस फैसले का स्वागत करते हैं। मुख्यमंत्री ने आगे केंद्र से गैस सिलेंडर के रेट को यूपीए सरकार के दर पर लाने को कहा।

रायपुर: छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि केंद्र सरकार को पेट्रोल और डीजल पर पिछले साल लगाए गए उपकर को कम करना चाहिए। हम चाहते हैं कि केंद्रीय उत्पाद शुल्क उसी दर से लाया जाए जिस दर पर यूपीए सरकार थी ताकि लोगों को ईंधन की कीमतें सस्ती दर पर मिल सकें। बता दें कि बघेल ने रविवार को ईंधन की कीमतों में कमी के केंद्र के फैसले का स्वागत किया था।

Central Govt should reduce the cess on petrol and diesel that was imposed last year. We want central excise to be brought at the same rate as it was in the UPA government so that people can get fuel prices at a cheaper rate: Chhattisgarh CM Bhupesh Baghel in Raipur pic.twitter.com/TdGIWnnA2x