छत्तीसगढ़: मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले- सड़कों, स्कूलों के विकास से बदल रहा है नक्सल प्रभावित बस्तर

By मनाली रस्तोगी | Published: May 21, 2022 11:47 AM

सीएम बघेल ने कहा कि बस्तर बदल रहा है और विकास कार्य चल रहा है। करीब 15 साल बाद स्कूल फिर खुले, बीजापुर में 156 स्कूल और सुकमा में 98 स्कूल खुले। लोगों को राज्य सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। लोगों की आमदनी बढ़ रही है। अकेले बीजापुर में ट्रैक्टर के चार शोरूम हैं।

