Chhattisgarh Encounter: बीजापुर में 12 नक्सली ढेर, सुरक्षाबलों के साथ हुई जबरदस्त मुठभेड़; ऑपरेशन जारी

Chhattisgarh Encounter: छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में रविवार को सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्र के जंगल में रविवार सुबह उस समय मुठभेड़ शुरू हो गई जब सुरक्षाबलों का एक दल नक्सल विरोधी अभियान पर निकला था।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘‘प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मुठभेड़ में 12 नक्सली मारे गए।’’ उन्होंने बताया कि क्षेत्र में अब भी रुक-रुक कर गोलीबारी जारी है। घटना के संबंध में विस्तृत जानकारी की प्रतीक्षा है।

Chhattisgarh: 12 Naxalites killed in an encounter with security forces in the forests under the National Park area of ​​​​District Bijapur. Search operation is going on: Bastar Police pic.twitter.com/3Sgy8GVlcj