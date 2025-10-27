Chhath Puja 2025: दिल्ली में आज छठ महापर्व के मौके पर क्या खुला और क्या बंद? देखें पूरी लिस्ट यहां
By अंजली चौहान | Updated: October 27, 2025 08:57 IST2025-10-27T08:57:10+5:302025-10-27T08:57:15+5:30
Chhath Puja 2025: दिल्ली सरकार ने छठ पूजा के अवसर पर सोमवार को सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। त्योहार के चलते, शहर भर के सभी स्कूल कल बंद रहेंगे। कल दिल्ली में क्या खुला रहेगा और क्या बंद, इसकी सूची यहाँ दी गई है।
Chhath Puja 2025: दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने छठ पर्व को लेकर दिल्ली में छुट्टी की घोषणा की है। भव्यता और भक्ति के साथ मनाए जाने वाले इस पर्व के लिए इस वर्ष शहर भर में व्यापक तैयारियाँ की गई हैं। दिल्ली सरकार ने श्रद्धालुओं के लिए सुरक्षित और सुविधाजनक तरीके से अनुष्ठान करने हेतु 1,000 से अधिक घाट बनाए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों को शुभकामनाएं दीं और स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए किए जा रहे व्यापक सुरक्षा इंतजामों की जानकारी दी। गुप्ता ने कहा, "सूर्य और छठी मैया की पूजा के माध्यम से छठ पवित्रता, पर्यावरण संरक्षण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का संदेश देता है।"
दिल्ली में आज क्या खुला और क्या बंद
स्कूल और कॉलेज:
सोमवार को दिल्ली भर के सभी स्कूल बंद रहेंगे। अधिकांश निजी कॉलेज भी बंद रहने की उम्मीद है।
सरकारी और निजी कार्यालय:
दिल्ली सरकार के अधीन कार्यालय बंद रहेंगे, जबकि निजी कार्यालय सामान्य रूप से कार्य करेंगे। हालाँकि, सरकार की ओर से आधिकारिक अधिसूचना का इंतज़ार है।
परिवहन सेवाएँ और अस्पताल:
सार्वजनिक परिवहन - जिसमें दिल्ली मेट्रो, बसें और ऑटोरिक्शा शामिल हैं - यात्रियों और श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए अपने नियमित कार्यक्रम के अनुसार चलेंगे। अस्पताल, आपातकालीन सेवाएँ और सार्वजनिक उपयोगिताओं सहित सभी आवश्यक सेवाएँ बिना किसी व्यवधान के चलती रहेंगी।
बाज़ार और मॉल
बाज़ार, दुकानें और मॉल तब तक खुले रहेंगे जब तक दुकानदार स्वेच्छा से बंद करने का विकल्प नहीं चुनते।
चार दिवसीय छठ पर्व बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के श्रद्धालुओं द्वारा व्यापक रूप से मनाया जाता है। बिहार, उत्तर प्रदेश और झारखंड सहित कई अन्य राज्यों में भी स्कूलों की छुट्टी रहने की संभावना है।
शनिवार (25 अक्टूबर) को नहाय-खाय की रस्म के साथ शुरू हुआ चार दिवसीय यह उत्सव, शुभ छठ महापर्व की शुरुआत का प्रतीक है। भक्तगण पवित्र स्नान करने और सूर्य देव की पूजा करने के लिए नदियों के किनारे और कृत्रिम घाटों पर बड़ी संख्या में एकत्रित हुए।
इस वर्ष, अनुष्ठान इस प्रकार मनाए जाएँगे:
नहाय-खाय - 25 अक्टूबर,
खरना - 26 अक्टूबर,
छठ पूजा (संध्या अर्घ्य) - 27 अक्टूबर, उषा अर्घ्य (सुबह का अर्घ्य) - 28 अक्टूबर।
मंगलवार सुबह भक्तों द्वारा उगते सूर्य को उषा अर्घ्य देने के साथ ही छठ पूजा का समापन होगा।