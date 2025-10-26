Chhath Puja 2025: दिल्ली में यातायात परिवर्तन, भारी भीड़भाड़ की आशंका, चेक करें वैकल्पिक मार्ग
अधिकारियों ने बताया है कि दो दिवसीय इस त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए जाएँगे।
Chhath Puja 2025: दिल्ली यातायात पुलिस ने छठ पूजा 2025 से पहले एक एडवाइजरी जारी की है, जो 27 अक्टूबर (सोमवार) की दोपहर से 28 अक्टूबर (मंगलवार) की सुबह तक पूरे शहर में मनाई जाएगी। अधिकारियों ने बताया है कि दो दिवसीय इस त्योहार के दौरान श्रद्धालुओं की सुचारू आवाजाही और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विशेष यातायात व्यवस्था और डायवर्जन लागू किए जाएँगे।
अधिकारियों ने शहर भर के प्रमुख जलाशयों और तालाबों के पास, विशेष रूप से पूर्वी, मध्य/उत्तरी, दक्षिणी/दक्षिण-पूर्व, उत्तर-पश्चिमी/बाहरी और पश्चिमी दिल्ली में, संभावित भारी भीड़भाड़ के बारे में यात्रियों को आगाह किया है - जहाँ छठ घाटों पर अनुष्ठानों और प्रसाद के लिए बड़ी संख्या में लोगों के इकट्ठा होने की उम्मीद है।
प्रमुख सड़कों पर यातायात में देरी की संभावना
सलाह में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है कि उत्सव के दौरान निम्नलिखित मार्गों पर भारी भीड़भाड़ होने की संभावना है-
एमबी रोड
कालिंदी कुंज खादर रोड
आगरा कैनाल रोड
रोड नंबर 13
वाहन चालकों से इन मार्गों से बचने और देरी और भीड़भाड़ को कम करने के लिए वैकल्पिक मार्गों या सार्वजनिक परिवहन, विशेष रूप से दिल्ली मेट्रो, का उपयोग करने का आग्रह किया गया है।
कई इलाकों में डायवर्जन की घोषणा
भजनपुरा, गांधी नगर और खजूरी खास इलाकों के आसपास भी यातायात डायवर्जन लागू किया जाएगा। पुलिस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना तदनुसार बनाएँ और अपनी यात्रा के लिए अतिरिक्त समय निर्धारित करें।
सुरक्षा और सतर्कता उपाय
सलाह में निवासियों से छठ घाटों के पास या जलाशयों की ओर जाने वाले संकरे रास्तों पर सड़क किनारे वाहन न पार्क करने की अपील की गई है। इसके अलावा, नागरिकों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की सूचना तुरंत आस-पास के पुलिसकर्मियों को देने के लिए कहा गया है।
दिल्ली यातायात पुलिस ने सहयोग का आग्रह किया
दिल्ली यातायात पुलिस ने जनता से सुरक्षित और व्यवस्थित उत्सव सुनिश्चित करने के लिए पूर्ण सहयोग देने का आह्वान किया है। छठ पूजा की पूरी अवधि के दौरान दिल्ली यातायात पुलिस के आधिकारिक सोशल मीडिया हैंडल के माध्यम से यातायात डायवर्जन और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर नियमित अपडेट प्रदान किए जाएंगे।