Chhath Puja 2025: 'उषा अर्घ्य' के साथ चार दिनों का छठ महापर्व हुआ समाप्त, पीएम मोदी ने भक्तों को दीं शुभकामनाएं

Chhath Puja 2025: छठ पूजा का समापन 28 अक्टूबर को कार्तिक शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ। मंगलवार को बड़ी संख्या में भक्तों ने कई घाटों पर उषा अर्घ्य दिया, जिसके साथ ही चार दिवसीय छठ पूजा उत्सव समाप्त हो गया। छठ पूजा के आखिरी दिन भक्त उगते सूरज को पूजा करते और अर्घ्य (ऊषा अर्घ्य) देते हुए देखे गए। मंगलवार की सुबह-सुबह उगते सूरज को देखने और पूजा करने के लिए नदी के किनारे भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी।

इस मौके पर भक्त सूर्य देव और छठी मैया की पूजा करते हैं और अपने परिवार की सुख-समृद्धि और भलाई के लिए आशीर्वाद मांगते हैं। 25 अक्टूबर को चतुर्थी तिथि पर 'नहाय-खाय' के साथ छठ महापर्व की शुरुआत हुई थी। इसके बाद पंचमी तिथि को खरना और षष्ठी को छठ पूजा हुई।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चार दिन तक चलने वाली छठ पूजा के शुभ समापन पर देश भर के भक्तों को हार्दिक शुभकामनाएं दीं। उन्होंने इस त्योहार को मनाने वाले सभी परिवारों और भक्तों की भलाई और समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन! छठी मइया की असीम कृपा से… — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2025

उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन और उनका परिवार प्रेम नगर में टोंस नदी के घाट पर देखे गए। उन्होंने पहले डूबते सूरज को और बाद में उगते सूरज को अर्घ्य दिया। मंगलवार को छठ पूजा का आखिरी दिन बड़े उत्साह के साथ मनाया गया, क्योंकि बिहार के लोग पटना कलेक्ट्रेट घाट पर जमा हुए थे। उन्होंने घुटनों तक पानी में खड़े होकर उषा अर्घ्य के रूप में फूल और फल चढ़ाए।

भगवान सूर्यदेव को प्रात:कालीन अर्घ्य के साथ आज महापर्व छठ का शुभ समापन हुआ। चार दिवसीय इस अनुष्ठान के दौरान छठ पूजा की हमारी भव्य परंपरा के दिव्य दर्शन हुए। समस्त व्रतियों और श्रद्धालुओं सहित पावन पर्व का हिस्सा बने अपने सभी परिवारजनों का हृदय से अभिनंदन! छठी मइया की असीम कृपा से… — Narendra Modi (@narendramodi) October 28, 2025

दिल्ली में छठ पूजा समारोह की बात करें तो ITO के हाथी घाट को भी सजाया गया था, जहां भक्तों ने खुशी-खुशी यह त्योहार मनाया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी इस उत्सव में शामिल हुईं और उन्होंने कहा, "मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे छठी मैया की पूजा में शामिल होने का मौका मिला और हम सबने मिलकर छठ का यह महान त्योहार मनाया।" तेलंगाना में, बड़ी संख्या में भक्त छठ पूजा करने के लिए हैदराबाद के टैंक बंड पर इकट्ठा हुए।

उषा अर्घ्य पर क्या होता है?

छठ पूजा के आखिरी दिन, भक्त सुबह सूरज निकलने से पहले पानी के पास लौटते हैं और उगते हुए सूरज को सुबह का अर्घ्य देते हैं। इस साल यह सुबह 6:30 बजे तय था, जबकि षष्ठी तिथि 28 अक्टूबर को सुबह 7:59 बजे खत्म हुई। आखिरी अर्घ्य देने के बाद, भक्त प्रसाद और पानी से 36 घंटे का लंबा व्रत तोड़ते हैं, इस रस्म को पारणा कहते हैं। इससे व्रत सफलतापूर्वक पूरा हो जाता है।

Web Title: Chhath Puja 2025: The four-day Chhath Mahaparv concluded with the 'Usha Arghya', and PM Modi extended his greetings to the devotees