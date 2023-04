खराब मौसम की वजह से रोकी गई चारधाम यात्रा, केदारनाथ में 12 दिनों से रुक-रुककर हो रही बर्फबारी, मलबा गिरने से बदरीनाथ हाईवे बंद

Highlights केदारनाथ में 12 दिनों से रुक-रुककर बर्फबारी जारी है। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि तीर्थयात्रियों को परेशानी न हो। मौसम ठीक होते ही यात्रा फिर से शुरू होगी।

देहरादूनः खराब मौसम की वजह से चार धाम यात्रा पर रोक लगा दी गई है। मौसम के साफ होने के बाद ही यात्रा को फिर से शुरू करने की इजाजत दी जाएगी। श्रीनगर (उत्तराखंड) के एसएचओ रवि सैनी ने बताया है कि केदारनाथ व बदरीनाथ में मौसम काफी खराब है। चार धाम यात्रा रोक दी गई है। एसएचओ ने कहा कि प्रशासन की पूरी कोशिश है कि तीर्थयात्रियों को परेशानी न हो, मौसम ठीक होते ही उन्हें जाने दिया जाएगा। गौरतलब है कि केदारनाथ में 12 दिनों से रुक-रुककर बर्फबारी जारी है।

चमोली पुलिस ने बताया कि बाजपुर में पहाड़ी से मलबा आने से बदरीनाथ हाईवे बंद हो गया है। दिल्ली-एनसीआर, यूपी, राजस्थान सहित देश के अन्य राज्यों से लाखों तीर्थयात्री चार धाम की यात्रा पर हैं। ऐसे में इनकी मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस बीच मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 30 अप्रैल से अगले चार दिनों तक मौसम खराब होने की भविष्यवाणी की है।

Uttarakhand | The Badrinath highway has been closed due to debris coming from the hill in Bazpur under Kotwali Chamoli area: Chamoli Police



