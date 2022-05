चार धाम यात्रा: स्वास्थ्य कारणों से अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत, अस्वस्थ यात्रियों को यात्रा न करने की सलाह

By विशाल कुमार | Published: May 16, 2022 10:34 AM

उत्तराखंड की स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. शैलजा भट्ट ने कहा कि चार धाम यात्रा मार्ग पर अब तक 39 तीर्थयात्रियों की मौत हो चुकी है। मृत्यु का कारण उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याएं और पर्वतीय बीमारी रही है। चिकित्सकीय रूप से अयोग्य तीर्थयात्रियों को यात्रा न करने की सलाह दी जा रही है।

