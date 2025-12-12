Aadhaar Update Rules: बिना किसी डॉक्यूमेंट्स के आधार कार्ड में बदले ये चीजें, जानें यहां

Aadhaar Update Rules: देश में रहने के लिए कई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है, जिनकी जरूरत आपको रोजाना पड़ेगी। इन डॉक्यूमेंट्स में आधार कार्ड एक बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट है। स्कूल और कॉलेज में एडमिशन से लेकर एड्रेस वेरिफिकेशन, बैंकिंग और सरकारी योजनाओं तक, हर चीज़ के लिए इसकी जरूरत होती है। यही वजह है कि हर अपडेट लोगों की रोजाना की जिंदगी पर सीधा असर डालता है।

लोगों को अक्सर अपने आधार में कई चीज़ें अपडेट करने की ज़रूरत पड़ती है। पहले, कुछ अपडेट के लिए आधार सेंटर जाना पड़ता था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। आप घर बैठे आराम से चीज़ें अपडेट कर सकते हैं। आपको पहले की तरह लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, फॉर्म नहीं भरने पड़ेंगे, या दूसरे डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करने पड़ेंगे।

मोबाइल नंबर अपडेट में बदलाव

आधार से लिंक मोबाइल नंबर बहुत काम का होता है। ज़्यादातर सर्विसेज़ के लिए OTP आपकी पहचान साबित करता है। अगर आपका मोबाइल नंबर आधार से लिंक नहीं है या पुराना नंबर बंद हो गया है, तो बैंकिंग से लेकर वेरिफिकेशन तक सब कुछ रुक जाता है। लोग सिर्फ़ नंबर बदलने के लिए आधार सेंटर पर घंटों इंतज़ार करते हैं। UIDAI का नया फ़ीचर इस परेशानी को खत्म करने के लिए बनाया गया है, जिससे आपका नंबर अपडेट करना ऐप में अपनी प्रोफ़ाइल बदलने जितना आसान हो जाएगा।

मिनटों में घर बैठे अपडेट

पहले, अपना नंबर अपडेट करने के लिए मोबाइल फ़ोन सेंटर जाना ज़रूरी था। फॉर्म, टोकन, इंतज़ार और फीस की ज़रूरत होती थी। अब यह सारी परेशानी खत्म हो गई है। नए ऑनलाइन प्रोसेस में आधार ऐप में OTP वेरिफिकेशन और फेस ऑथेंटिकेशन शामिल है। सिस्टम आपके चेहरे को रिकॉर्ड से मैच करेगा और अपडेट के लिए परमिशन देगा। कोई डॉक्यूमेंट नहीं और कोई सेंटर नहीं। पूरा प्रोसेस घर बैठे आराम से पूरा किया जा सकता है। यह बदलाव खासकर सीनियर सिटिज़न्स और दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उन्हें अब बार-बार मोबाइल फ़ोन सेंटर के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

इस ऐप का इस्तेमाल किया जाएगा

इस फीचर का इस्तेमाल करने के लिए, बस ऑफिशियल आधार ऐप डाउनलोड करें। Android यूज़र्स इसे Google Play Store से और iPhone यूज़र्स इसे Apple App Store से डाउनलोड कर सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के बाद, आप घर बैठे आराम से अपना मोबाइल नंबर बदलने का प्रोसेस पूरा कर पाएंगे।



