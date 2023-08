चंद्रमा की ओर सफलतापूर्वक बढ़ रहा है चंद्रयान-3, पूरी की दो-तिहाई दूरी, इसरो ने दी जानकारी

Highlights चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की लगभग दो-तिहाई दूरी तय कर ली है अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था चंद्रयान-3, भारत का तीसरा चंद्र अन्वेषण मिशन है

नई दिल्ली: इसरो के महात्वाकांक्षी चंद्र मिशन चंद्रयान-3 ने चंद्रमा की लगभग दो-तिहाई दूरी तय कर ली है। अंतरिक्ष यान को 14 जुलाई को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से जीएसएलवी मार्क 3 (एलवीएम 3) हेवी-लिफ्ट लॉन्च वाहन की सहायता से लॉन्च किया गया था।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने बताया, "अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा की लगभग दो-तिहाई दूरी तय कर ली है। लूनर ऑर्बिट इंजेक्शन (एलओआई) 5 अगस्त, 2023 को लगभग 19:00 बजे के लिए निर्धारित किया गया है।"

Chandrayaan-3 Mission: The spacecraft has covered about two-thirds of the distance to the moon. Lunar Orbit Injection (LOI) set for Aug 5, 2023: ISRO



