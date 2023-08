Chandrayaan-3: चांद के रहस्यों का पता लगाने के लिए 'शिव शक्ति' प्वॉइंट के आसपास घूम रहा प्रज्ञान रोवर, इसरो ने शेयर किया नया वीडियो

Highlights इसरो ने जारी किया नया वीडियो प्रज्ञान रोवर चांद के साउथ पोल पर घूम रहा शिव शक्ति प्वाइंट के आस-पास घुमता दिखा प्रज्ञान रोवर

Chandrayaan-3: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने शनिवार को चंद्रयान-3 के प्रज्ञान रोवर का चंद्रमा की सतह पर चंद्रयान-3 के लैंडिंग बिंदु 'शिव शक्ति' प्वाइंट के आसपास घूमते हुए एक नया वीडियो जारी किया। चंद्रमा के साउथ पोल पर कई रहस्यों का पता लगाने गए चंद्रयान-3 पर इसरो की कड़ी नजर है और इसरो पल-पल की अपडेट ले रहा है।

ऐसे में आज इसरो ने नया वीडियो जारी किया जो दिखने में बेहद रोचक है। इसरो ने वीडियो सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट कर लिखा, "चंद्रयान -3 मिशन: यहां नया क्या है? प्रज्ञान रोवर दक्षिणी ध्रुव पर चंद्र रहस्यों की खोज में शिव शक्ति प्वाइंट के आसपास घूमता है!”

अंतरिक्ष एजेंसी ने यह भी कहा कि मिशन के तीन उद्देश्यों में से दो को पूरा कर लिया गया है जिसमें चंद्रमा की सतह पर सुरक्षित और नरम लैंडिंग का प्रदर्शन और चंद्रमा पर रोवर के घूमने का प्रदर्शन शामिल है। इसमें आगे कहा गया कि इन-सीटू वैज्ञानिक प्रयोग चल रहे हैं जबकि सभी पेलोड सामान्य रूप से काम कर रहे हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

🔍What's new here?



Pragyan rover roams around Shiv Shakti Point in pursuit of lunar secrets at the South Pole 🌗! pic.twitter.com/1g5gQsgrjM