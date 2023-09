Chandrayaan 3 New Image: कैसा दिख रहा लैंडर ‘विक्रम’, चंद्रयान-2 ऑर्बिटर ने ली फोटो, अंधेरे में कुछ यूं दिख रहा, देखें

Highlights सतह नीले, हरे और गहरे काले है। तीन तस्वीरें ली गई हैं। बीच-बीच में गहरे पीले भी दिख रहा है।

Chandrayaan 3 New Image: चंद्रयान-3 के लैंडर ‘विक्रम’ की एक तस्वीर जारी की है। चंद्र निगरानी कक्षीय (एलआरओ) अंतरिक्षयान ने खींचा है। अंधेरे में कैसा दिख रहा है। 6 सितंबर 2023 को चंद्रयान-2 ऑर्बिटर पर लगे डुअल- फ्रीक्वेंसी सिंथेटिक एपर्चर रडार (डीएफएसएआर) उपकरण ने चंद्रयान-3 लैंडर की एक छवि ली है।

Chandrayaan-3 Mission:

Here is an image of the Chandrayaan-3 Lander taken by the Dual-frequency Synthetic Aperture Radar (DFSAR) instrument onboard the Chandrayaan-2 Orbiter on September 6, 2023.



