Chandrayaan-3 की पल-पल की अपडेट के लिए इस लिंक से देखें लाइव लोकेशन, खुद करें लाइव ट्रैकिंग

Chandrayaan-3:चंद्रयान-3 के विक्रम लैंडर की सॉफ्ट लैंडिंग पर आज पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई है। हर भारतीय इसरोचंद्रमा मिशन चंद्रयान 3 स्थिति की के बारे में जानने को उत्सुक है। आज शाम छह बजकर चार मिनट पर सॉफ्ट लैंडिंग होगी।

भारत का चंद्रयान-3 चांद की सतह पर उतरेगा। यह वक्त बहुत नाजुक है जिसका हर भारतीय को इतंजार हैं। ऐसे में आपको चंद्रयान की पल पल की खबर देने के लिए हम आपके लिए लाइव ट्रैंकर की सहायता लाए हैं। इसके जरिए आप चंद्रयान 3 को देख सकते हैं।

इसरो के मिशन चंद्रयान-3 की लैडिंग को लाइव इसरो की आधिकारिक वेबसाइट isro.gov.in के जरिए देखा जा सकता है। इसके अलावा आप इसरो के फेसबुक वेबसाइट और यूट्यूब के जरिए भी देख सकते हैं।

Chandrayaan-3 Mission:

The mission is on schedule.

Systems are undergoing regular checks.

Smooth sailing is continuing.



The Mission Operations Complex (MOX) is buzzed with energy & excitement!



The live telecast of the landing operations at MOX/ISTRAC begins at 17:20 Hrs. IST… pic.twitter.com/Ucfg9HAvrY