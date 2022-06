महाराष्ट्र में मौजूदा हालात के बीच फड़नवीस के दिल्ली दौरे पर BJP का बयान- चुनाव जीतने पर राष्ट्रीय नेताओं के पास मिठाई लेकर जाना हमारी परंपरा

Highlights महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली में हमारी पार्टी के नेताओं के बीच मिठाई बांटने गए हैं। महाराष्ट्र में मौजूदा हालात के बीच देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली दौरे पर हैं।

मुंबई: महाराष्ट्र में मौजूदा हालात के बीच देवेंद्र फड़नवीस के दिल्ली दौरे पर भाजपा का बयान सामने आया है। ऐसे में महाराष्ट्र भाजपा अध्यक्ष चंद्रकांत पाटिल ने मंगलवार को कहा कि यह हमारी परंपरा है कि चुनाव जीतने के बाद हमें अपने राष्ट्रीय नेताओं के पास मिठाई लेकर जाना चाहिए। देवेंद्र फड़नवीस दिल्ली में हमारी पार्टी के नेताओं के बीच मिठाई बांटने गए हैं।

साथ ही, एकनाथ शिंदे को लेकर उन्होंने कहा कि जब नाना पटोले ने विधान परिषद में केंद्र के हस्तक्षेप के बारे में बात की तो मैंने कहा कि नुकसान के बाद एक स्क्रिप्ट तैयार करने की जरूरत है और उन्होंने इसे पहले ही तैयार कर लिया था। इसी तरह संजय राउत इस विद्रोह (एकनाथ शिंदे की) की पटकथा लिख ​​रहे हैं। वहीं, महाराष्ट्र में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शिवसेना नेता संजय राउत ने एकनाथ शिंदे को लेकर बयान दिया था।

It is our tradition that we need to go to our national leaders with sweets, after winning an election. Devendra Fadnavis has gone to distribute sweets among our party leaders in Delhi: Maharashtra BJP chief Chandrakant Patil when asked about Devendra Fadnavis' visit to Delhi pic.twitter.com/u93KoMTgRP