Chandigarh Mayor Election: पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का मतपत्र पर टिक लगाने का नया वीडियो सामने आया, देखें

नई दिल्ली: चंडीगढ़ मेयर चुनाव के दिन से पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का एक नया और स्पष्ट वीडियो सोमवार को एक्स (पूर्व में ट्विटर) पर सामने आया। वीडियो में, अनिल मसीह 30 जनवरी को मेयर चुनाव के दौरान मतपत्र पर टिक लगाते हुए दिखाई दे रहे हैं। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए आप सांसद स्वाति मालीवाल ने कहा कि मैश को 'रंगे हाथों पकड़ा गया' है।

मसीह का वीडियो उस दिन सामने आया जब सुप्रीम कोर्ट ने कड़ी आलोचना की और उनके आचरण को "लोकतंत्र का मखौल" करार दिया। शीर्ष अदालत ने अपनी कठोर टिप्पणी में कहा, "वह लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। क्या यह एक रिटर्निंग अधिकारी का व्यवहार है, जो कैमरे को देखता है और मतपत्र को विकृत करता है?" कोर्ट ने उन्हें अपने आचरण पर स्पष्टीकरण देने के लिए 19 फरवरी को अदालत में उपस्थित रहने का भी आदेश दिया।

A clean new video has surfaced of the Chandigarh Mayor Election day, in which, from the top angle of the camera, Presiding Officer Anil Masih can also be seen ticking the ballot votes. #ChandigarhMayorElectionpic.twitter.com/R2JwjKg3mh