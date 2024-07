UP: चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस दुर्घटनाग्रस्त, 2 से ज्यादा डिब्बे पटरी से उतरे, कोई हताहत नहीं

लखनऊ: चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जा रही एक्सप्रेस ट्रेन गोरखपुर पहुंचने से पहले यूपी के गोंडा जिले में हादसे का शिकार हो गई, इस दौरान ट्रेन के 4 से 5 डिब्बे पटरी से उतर गए। यह दुर्घटना गोंडा-मानकपुर सेक्शन में हुई, फिलहाल सामने आई खबर के मुताबिक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहत-कार्य के निर्देश दिए। अब मौके पर आला अधिकारी भी पहुंच गए हैं।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मामले को ध्यान में रखते हुए गोंडा जिले के आला-अधिकारी को निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि आप लोग मौके पर पहुंचे और जैसे भी राहत कार्य को अंजाम दें, इसके साथ घायलों का उपचार भी करवाएं।

Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath takes cognisance of the train accident in the Gonda district. He directs the officials to reach the spot immediately and expedite the relief work; gives instructions for proper treatment of the injured: CMO (file pic) https://t.co/ggCTJKwmq3 pic.twitter.com/FxmUZqzTqH

ट्रेन संख्या 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस के कुछ डिब्बे उत्तर प्रदेश के गोंडा में पलट गए । हादसा गोंडा और झिलाही के बीच पिकौरा के पास हुआ। मौके पर बचाव दल भेजा गया है। अधिक जानकारी की प्रतीक्षा है।

Uttar Pradesh: Some coaches of train number 15904 Chandigarh-Dibrugarh Express have overturned in Gonda. The accident took place near Pikaura, between Gonda and Jhilahi. A rescue team has been sent to the spot. More information is awaited pic.twitter.com/eGtbiXRduq