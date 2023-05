'मन की बात' का 100वां एपिसोड नहीं सुनने पर नर्सिंग की 36 छात्राओं पर कार्रवाई, हॉस्टल से निकलने से रोका; महुआ मोइत्रा ने कसा तीखा तंज

चंडीगढ़: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो संबोधन 'मन की बात' के 100वें एपिसोड को नहीं सुनने पर चंडीगढ़ में 36 नर्सों पर कार्रवाई की खबर आने के बाद तृणमूल कांग्रेस की नेता महुआ मोइत्रा ने तीखा तंज कसा है। उन्होंने ट्वीट कर पूछा कि क्या उन्हें पीएम के रेडियो संबोधन को नहीं सुनने पर सजा दी जाएगी और घर से निकलने से रोका जाएगा।

महुआ मोइत्रा ने ट्वीट कर कहा, 'मैंने भी मंकी बात (मन की बात) नहीं सुनी है। एक बार भी नहीं। कभी नहीं। क्या मुझे भी सजा मिलने वाली है? क्या मुझे एक हफ्ते के लिए अपने घर से बाहर निकलने से मना किया जाएगा? मैं गंभीर रूप से चिंतित हूं।'

I haven’t listened to monkey baat either. Not once. Not ever. Am I going to be punished as well? Will l be forbidden from leaving my house for a week?



Seriously worried now. pic.twitter.com/HaqEQwsWOj