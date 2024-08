चंपई सोरेन ने अमित शाह से की मुलाकात, झारखंड चुनाव से पहले भाजपा में होंगे शामिल, हिमंत बिस्वा सरमा ने पुष्टि की

Highlights 67 वर्षीय आदिवासी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सरमा भी वहां मौजूद थे। उन्होंने पहले संकेत दिया था कि वह राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं। हेम्ब्रोम को हाल ही में दलबदल विरोधी कानून के तहत झामुमो विधायक के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ झामुमो नेता चंपई सोरेन 30 अगस्त को भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल होंगे, इसकी पुष्टि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने की। 67 वर्षीय आदिवासी नेता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और सरमा भी वहां मौजूद थे।

सरमा ने एक्स पर नेताओं की एक तस्वीर साझा करते हुए कहा, "झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और हमारे देश के प्रतिष्ठित आदिवासी नेता चंपई सोरेन ने थोड़ी देर पहले माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। वह 30 अगस्त को रांची में आधिकारिक तौर पर बीजेपी में शामिल होंगे।"

उन्होंने पहले संकेत दिया था कि वह राज्य विधानसभा चुनावों से पहले एक नई राजनीतिक पार्टी बना सकते हैं।

Former Chief Minister of Jharkhand and a distinguished Adivasi leader of our country, @ChampaiSoren Ji met Hon’ble Union Home Minister @AmitShah Ji a short while ago. He will officially join the @BJP4India on 30th August in Ranchi. pic.twitter.com/OOAhpgrvmu