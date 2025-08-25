केंद्र ने सीएम रेखा गुप्ता की जेड श्रेणी की CRPF सुरक्षा वापस ली, अब दिल्ली पुलिस देगी सुरक्षा

नई दिल्ली: आधिकारिक सूत्रों ने सोमवार को पीटीआई को बताया कि केंद्र ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को दी गई जेड श्रेणी की सीआरपीएफ सुरक्षा वापस ले ली है। यह सुरक्षा उन पर हुए हमले के बाद कुछ ही दिनों पहले दी गई थी। उन्होंने कहा, "उनकी सुरक्षा फिर से दिल्ली पुलिस को सौंप दी गई है।"

51 वर्षीय गुप्ता पर 20 अगस्त की सुबह सिविल लाइंस क्षेत्र में उनके कैंप कार्यालय में 'जन सुनवाई' कार्यक्रम के दौरान एक व्यक्ति ने हमला किया था। उनके कार्यालय ने इस हमले को "उनकी हत्या की एक सुनियोजित साजिश" का हिस्सा बताया था। इसके एक दिन बाद, केंद्रीय गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की वीआईपी सुरक्षा शाखा को केंद्र के जेड श्रेणी सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा प्रदान करने को कहा।

सूत्रों ने पीटीआई को बताया कि सीआरपीएफ कवर वापस ले लिया गया है और अब दिल्ली पुलिस दिल्ली के मुख्यमंत्री को सुरक्षा प्रदान कर रही है। उन्होंने बताया कि सीआरपीएफ कवर बढ़ाने के आदेश केंद्र द्वारा औपचारिक रूप से जारी किए जाने थे, लेकिन योजना में बदलाव हुआ और अंततः इसे वापस लेने के आदेश जारी कर दिए गए।

दिल्ली पुलिस ने मुख्यमंत्री पर हमले की जाँच के सिलसिले में अब तक दो लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें मुख्य आरोपी सकरिया राजेशभाई खिमजी (41), एक ऑटो-रिक्शा चालक और गुजरात के राजकोट का निवासी शामिल है। उन्होंने बताया कि ऑटोरिक्शा चालक खिमजी के खिलाफ राजकोट के भक्तिनगर पुलिस थाने में 2017 से 2024 के बीच मारपीट और शराब रखने के पांच मामले दर्ज हैं और उसके खिलाफ कई निवारक कार्रवाई भी की गई है।

खिमजी अवैध शराब की तस्करी में भी शामिल था। दिल्ली पुलिस राजकोट में खिमजी के दोस्तों और परिवार के सदस्यों सहित 10 से ज़्यादा लोगों से पूछताछ कर रही है। खिमजी को एक अदालत ने पाँच दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। उसने पुलिस को बताया है कि वह आवारा कुत्तों का मुद्दा उठाने के लिए मुख्यमंत्री के "जन सुनवाई" कार्यक्रम में गया था।राजकोट पुलिस के अनुसार, खिमजी 19 अगस्त को आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के उज्जैन से दिल्ली गया था।

