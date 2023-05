पिछले 9 वर्षों में भारत का सैन्य निर्यात 23 गुना बढ़ा, आयात में दर्ज की गई गिरावट, केंद्र ने दी जानकारी

By मनाली रस्तोगी | Published: May 31, 2023 10:04 AM

केंद्र सरकार ने मंगलवार को कहा कि पिछले नौ वर्षों के दौरान नीतिगत पहलों और सुधारों के कारण सैन्य निर्यात में तेजी से वृद्धि हुई है और आयात में गिरावट आई है।

(प्रतीकात्मक तस्वीर)

