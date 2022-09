PFI पर केंद्र सरकार ने लगाया 5 साल का बैन, सहयोगी संगठनों पर भी प्रतिबंध

नई दिल्ली: केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) को गैरकानूनी संस्था बताते हुए उस पर 5 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। साथ ही पीएफआई के सहयोगी संगठनों पर भी कार्रवाई हुई है। इन पर भी पांच साल का प्रतिबंध लगाया गया है। हाल के दिनों में पीएफआई और उससे जुड़े लोगों पर लगातार छापेमारी के बाद गृह मंत्रालय की ओर से ये कार्रवाई की गई है। हाल में ईडी और एनआईए ने छापेमारी में 106 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। वहीं कल मंगलवार को दूसरे राउंड की छापेमारी में 247 लोगों को गिरफ्तार किया गया था।

Central Government declares PFI (Popular Front of India) and its associates or affiliates or fronts as an unlawful association with immediate effect, for a period of five years. pic.twitter.com/ZVuDcBw8EL