अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने को तैयार है केंद्र, सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी तक रिपोर्ट सौंपने को कहा

Highlights अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने को तैयार है केंद्र सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया कमेटी के सदस्यों से संबंधित रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सीलबंद लिफाफे में दी जाएगी

नई दिल्ली: अडानी-हिंडनबर्ग मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सोमवार, 13 फरवरी को हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने शीर्ष अदालत को बताया है कि उसे अडानी हिंडनबर्ग मामले में कमेटी बनाने में कोई आपत्ति नहीं है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि नियामक तंत्र को मजबूत करने को लेकर विशेषज्ञ समिति स्थापित करने के प्रस्ताव पर सरकार तैयार है।

सुप्रीम कोर्ट ने निवेशकों के हितों को सुरक्षित रखने के लिए बनाए जाने वाली कमेटी में शामिल होने वाले सदस्यों को लेकर केंद्र सरकार से गुरुवार तक रिपोर्ट सौंपने को कहा है। हालांकि तुषार मेहता ने कहा कि वह इस कमेटी के सदस्यों से संबंधित रिपोर्ट शीर्ष अदालत को सीलबंद लिफाफे में देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने भी केंद्र को कमेटी के सदस्यों के लिए अपने सुझाव सीलबंद लिफाफे में सौंपने की अनुमति दे दी है।

During a hearing on the Adani-Hindenburg row in SC, Solicitor General Tushar Mehta says the government has no objection to appointing a committee to suggest how to ensure investors are protected in future & that SEBI is competent to deal with the situation.