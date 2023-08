आजादी का जश्नः राष्ट्रपति भवन से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक, तिरंगे की रोशनी में जगमग हुए प्रतिष्ठित इमारत, स्मारक

Highlights देश आजादी का 77वां वर्ष मना रहा है। त्रिपुरा के अगरतला में लेजर, ध्वनि और प्रकाश शो के जरिए स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मनाया गया।

देश आजादी का 77वां वर्ष मना रहा है। आजादी का अमृत महोत्सव भी है और इस मौके पर मेरी माटी मेरा देश और हर घर तिरंगा अभियान भी मनाया जा रहा है। स्वतंत्रता दिवस से पहले भारत में प्रतिष्ठित इमारतों और स्मारकों को तिरंगे की रोशनी में रोशन किया गया है। राष्ट्रपति भवन से लेकर छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस तक, ये प्रमुख स्थान राष्ट्रीय ध्वज के रंगों में जगमग हो गए। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर तिरंगे की रोशनी में जगमगाती इन प्रतिष्ठित इमारतों, स्मारकों को देखें

राजस्थान के जयपुर में इमारतें तिरंगे रंग में जगमगा उठींः

#WATCH | Rajasthan: Buildings in Jaipur light up in Tricolour as city soaks in Independence Day fervour (14.08) pic.twitter.com/KTIeQxB1AL — ANI (@ANI) August 15, 2023

गुजरात के वलसाड में इमारतें तिरंगे रंग में जगमगा उठीं और शहर स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में डूबा दिखा।

#WATCH | Gujarat: Buildings in Valsad light up in Tricolour as city soaks in Independence Day fervour (14.08) pic.twitter.com/hrwrS7FWVR — ANI (@ANI) August 14, 2023

त्रिपुरा के अगरतला में लेजर, ध्वनि और प्रकाश शो के जरिए स्वतंत्रता दिवस के जश्न को मनाया गया।

#WATCH | Tripura: Agartala witnessed laser, sound & light show as the city soaks in Independence Day fervour (14.08) pic.twitter.com/hiUBy9d7y4 — ANI (@ANI) August 14, 2023

स्वतंत्रता दिवस के मौके पर वाराणसी रेलवे स्टेशन को तिरंगे रंग में रोशन किया गया।

#WATCH | UP: Varanasi Railway Station illuminated in tricolour on the occasion of Independence Day. pic.twitter.com/GM1aoS900C — ANI UP/Uttarakhand (@ANINewsUP) August 14, 2023

हैदराबाद का चारमीनार तिरंगे में रंग में रोशन हुआ।

#WATCH | Telangana: Hyderabad's Charminar illuminated in tricolour on the occasion of Independence Day. (14.08) pic.twitter.com/ayoageTiVj — ANI (@ANI) August 14, 2023

तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कोयंबटूर में मीडिया ट्री को तिरंगे रंग में रोशन किया गया।

Tamil Nadu | Media Tree in Coimbatore illuminated in tricolour on the occasion of Independence Day. pic.twitter.com/fzn5BuDCCr — ANI (@ANI) August 14, 2023

पश्चिम बंगालः स्वतंत्रता दिवस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय, हावड़ा ब्रिज और विक्टोरिया मेमोरियल को तिरंगे रंग में रोशन किया गया।

West Bengal | Calcutta High Court, Howrah Bridge and Victoria Memorial illuminated in Tricolour on Independence Day pic.twitter.com/EGWaqOvPCe — ANI (@ANI) August 14, 2023

दिल्ली: इंडिया गेट तिरंगे रंग में जगमगा उठा, शहर स्वतंत्रता दिवस के उत्साह में डूबा दिखा।

#WATCH | Delhi: India Gate light-up in Tricolour as city soaks in Independence Day fervour pic.twitter.com/d7Oe8ei4Gr — ANI (@ANI) August 14, 2023

छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस को तिरंगे के रंग की रोशनी से जगमग किया गया।

#WATCH | Mumbai: Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus illuminated in Tricolour ahead of Independence Day pic.twitter.com/HKBGFv19Xi — ANI (@ANI) August 14, 2023

राष्ट्रपति भवन रोशनी से जगमगाया

पटना सचिवालय तिरंगे की रोशनी से हुआ जगमग।

#WATCH | Bihar: Patna Secretariat light-up in Tricolour ahead of Independence Day pic.twitter.com/e56YpT6q57 — ANI (@ANI) August 14, 2023

बेंगलुरु स्थित विधान सौधा रोशनी से जगमगाया।

Web Title: Celebrating Independence day Rashtrapati Bhavan Chhatrapati Shivaji Maharaj Terminus lit up in tricolor