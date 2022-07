CBSE Topper 2022: सीबीएसई की 12वीं कक्षा में उत्तर प्रदेश की दो बेटियों ने 100 फीसदी अंकों के साथ किया टॉप

Highlights सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बुलंदशहर की तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी विग ने टॉप किया उत्तर प्रदेश की दोनों बेटियों ने परीक्षा परिणाम में प्राप्त किए हैं कुल 500 में से 500 अंक पीएम मोदी ने छात्रों को शुभकामनाएं देते हुए कहा- उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं

नई दिल्ली: आज घोषित केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के 12वीं के परिणामों में, उत्तर प्रदेश की दो लड़कियों ने पूर्ण 100% अंक प्राप्त किए हैं। सीबीएसई की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में बुलंदशहर की तान्या सिंह और नोएडा की युवाक्षी विग ने टॉप किया है। आगे चलकर तान्या का सपना आईएएस अफसर बनना है।

वहीं एमिटी इंटरनेशनल स्कूल, नोएडा सेक्टर 44 की छात्रा युवाक्षी विग (17) ने आज घोषित सीबीएसई कक्षा 12 के परिणाम में सभी 5 पेपरों में 100 अंक हासिल किए हैं। उन्होंने मीडिया को बताया 'मैंने अपना सारा ध्यान अपने सभी पेपर्स पर दिया और अच्छे की उम्मीद की। मैं इसके बाद दिल्ली विश्वविद्यालय में मनोविज्ञान का अध्ययन करना चाहता हूं और अपने सीयूईटी के पेपर के बीच में हूं।

इस साल, बोर्ड ने कुल उत्तीर्ण प्रतिशत 92.71 प्रतिशत दर्ज किया। त्रिवेंद्रम 98.83 प्रतिशत उत्तीर्ण प्रतिशत के साथ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले क्षेत्र के रूप में उभरा है। लड़कियों ने लड़कों से 3.29 प्रतिशत बेहतर प्रदर्शन किया है, जबकि सभी पंजीकृत ट्रांसजेंडर छात्र कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा पास करने में सफल रहे हैं। परीक्षा परिणाम के अनुसार, एग्जाम में 94.54% छात्राएं और 91.25% छात्र पास हुए हैं। बता दें कि कोविड-19 की वजह से बोर्ड ने इस बार दो टर्म में 10वीं और 12वीं की परीक्षा कराने का फैसला किया था।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने ट्वीट किया, ऐसे असंख्य अवसर हैं जो हमारे युवा परीक्षा योद्धाओं की प्रतीक्षा कर रहे हैं, जिन्होंने सीबीएसई कक्षा बारहवीं की परीक्षा उत्तीर्ण की है। मैं उनसे उनकी अंतर्मन का पालन करने और उन विषयों का अनुसरण करने का आग्रह करता हूं जिनके बारे में वे भावुक हैं। उनके भविष्य के प्रयासों के लिए मेरी शुभकामनाएं।

There are innumerable opportunities that await our young Exam Warriors, who passed the CBSE Class XII exams. I urge them to follow their inner calling and pursue subjects they are passionate about. My best wishes for their future endeavours.