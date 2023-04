ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई ने दर्ज किया केस, विदेशी फंडिंग नियमों के उल्लंघन करने का आरोप

Highlights ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ सीबीआई ने प्राथमिकी दर्ज की विदेशी फंडिंग नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन करने के लिए मामला दर्ज एजेंसी ने ऑक्सफैम इंडिया के दिल्ली में स्थित कार्यालय में छापेमारी भी की

नई दिल्ली: सीबीआई ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) के उल्लंघन के मामले में ऑक्सफैम इंडिया के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने ऑक्सफैम इंडिया के दिल्ली में स्थित कार्यालय में छापेमारी भी की है।

गृह मंत्रालय द्वारा दायर की गई शिकायत के अनुसार ऑक्सफैम इंडिया ने 2013 और 2016 के बीच नामित बैंक खाते के बजाय अपने विदेशी योगदान उपयोग खाते में सीधे लगभग 1.5 करोड़ रुपये प्राप्त किए। शिकायत में ये भी आरोप लगाया गया है कि ऑक्सफैम इंडिया ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च (सीपीआर) को विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (एफसीआरए), 2010 के नियमों का उल्लंघन करते हुए 12.71 लाख रुपये दिए।

The Central Bureau of Investigation (CBI) has registered a case against Indian Development Group (India Chapter) in Lucknow and three other NGOs for allegedly violating the provisions of India's foreign funding rules: CBI officials