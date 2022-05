लालू यादव के ठिकानों पर सीबीआई ने डाली रेड, लंदन गये तेजस्वी यादव पर जीतन राम माझी ने साधा निशाना, बोले- "घर का भेदी लंका ढाए, मौक़ा देख बाहर उड़ जाए"

Highlights सीबीआई ने बिहार में लालू यादव के 15 ठिकानों पर मारी रेड तेजस्वी यादव सांसद मनोज झा के साथ गये हुए लंदन तेजस्वी यादव की लंदन यात्रा को लेकर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम माझी ने किया भारी तंज

पटना: बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव अपनी पार्टी के राज्यसभा सांसद मनोज झा के साथ एक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए लंदन की यात्रा पर हैं। इधर राजद विरोधी और एनडीए के प्रमुख नेता जीतन राम माझी ने तेजस्वी यादव पर जुबानी हमला बोल दिया है।

बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने शुक्रवार को सीबीआई द्वारा राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव से संबंधित लगभग 15 ठिकानों पर छापेमारी के लिए उनके छोटे बेटे और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को ही जिम्मेदार ठहराया है उनकी लंदन यात्रा पर तंज सका है।

लालू प्रसाद यादव के पैतृक आवास सहित अन्य ठिकानों पर हुआ सीबीआई के रेड के बाद तेजस्वी यादव पर कटाक्ष करते हुए ट्वीट किया, जिसमें माझी ने कहा, "घर का भेदी लंका ढाए, मौक़ा देख बाहर उड़ जाए।"

वहीं तेजस्वी यादव की ओर से मिली जानकारी के मुताबिक वो एसबीएफइंडिया और ब्रिजइंडिया की ओर से लंदन में आयोजित "भारत के लिए विचार" सम्मेलन का उद्घाटन करने के लिए लंदन गये हैं, जहां उनके साथ राज्यसभा सासंद मनोज झा भी होंगे। तेजस्वी यादव वहां पर एनआरआई भारतीयों के बीच भारतीय लोकतंत्र के सामने आ रही चुनौतियों पर और भारत के भविष्य पर चर्चा करेंगे।

