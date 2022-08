जिस दिन NYT के फ्रंट पेज पर सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन केंद्र ने CBI भेज दीः जांच एजेंसी की छापेमारी पर बोले अरविंद केजरीवाल

Highlights दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, पहले भी कई जाँच/रेड हुईं कुछ नहीं निकला। केजरीवाल ने कहा- दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है इसे ये रोकना चाहते हैं।

नई दिल्लीः आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास सहित 10 से अधिक स्थानों पर केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) ने छापेमारी की। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने कहा कि पहले भी कई जांच, रेड हुई हैं, कुछ नहीं निकला है। अब भी कुछ नहीं निकलेगा।

केजरीवाल ने कहा कि जिस दिन अमेरिका के सबसे बड़े अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स (NYT) के फ्रंट पेज पर दिल्ली शिक्षा मॉडल की तारीफ और मनीष सिसोदिया की तस्वीर छपी, उसी दिन मनीष के घर केंद्र ने CBI भेजी।

दिल्ली के मुख्यमंत्री ने कहा, CBI का स्वागत है। पूरा सहयोग करेंगे। पहले भी कई जाँच/रेड हुईं। कुछ नहीं निकला। अब भी कुछ नहीं निकलेगा। उन्होंने कहा- दिल्ली के शिक्षा और स्वास्थ्य मॉडल की पूरी दुनिया चर्चा कर रही है। इसे ये रोकना चाहते हैं। इसीलिए दिल्ली के स्वास्थ्य और शिक्षा मंत्रियों पर रेड और गिरफ्तारी हो रही है। अरविंद केजरीवाल ने आगे लिखा- 75 सालों में जिसने भी अच्छे काम की कोशिश की, उसे रोका गया। इसीलिए भारत पीछे रह गया। दिल्ली के अच्छे कामों को रुकने नहीं देंगे

Delhi has made India proud. Delhi model is on the front page of the biggest newspaper of US. Manish Sisodia is the best education minister of independent India. pic.twitter.com/6erXmLB2be