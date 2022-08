'सीबीआई-ईडी के छापे AAP सरकार को गिराने के प्रयास थे, लेकिन 'ऑपरेशन कमल' विफल रहा', केजरीवाल ने लगाया बड़ा आरोप

Highlights दिल्ली सीएम ने कहा- सीबीआई और ईडी के छापे उनकी सरकार को गिराने का प्रयास थे केंद्र की बीजेपी सरकार पर दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे कार्यों को रोकने का लगाया आरोप

नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के ताजा दावे के बाद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को कहा कि इसका मतलब है कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के छापे उनकी सरकार को गिराने का प्रयास थे लेकिन दिल्ली में "ऑपरेशन कमल’’ विफल साबित हुआ।

वहीं गुजरात के एक कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एकबार फिर से केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा, उन्होंने मेरे स्वास्थ्य मंत्री (सत्येंद्र जैन) को झूठे मामले में गिरफ्तार कर लिया। वह पिछले 2 महीने से जेल में है।

आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक ने कहा, अगर वह भ्रष्ट होते तो मैं उन्हें स्वयं निकाल देता लेकिन वह नहीं है। केजरीवाल ने आगे कहा कि अब वे (केंद्र) मनीष सिसोदिया को जेल भेजना चाहते हैं। उन्होंने कहा वे दिल्ली में शिक्षा और स्वास्थ्य के अच्छे कार्यों को रोकने के लिए ऐसा कर रहे हैं।

