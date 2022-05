लालू यादव के 17 ठिकानों पर सीबीआई की रेड, बिहार के पूर्व सीएम के खिलाफ दर्ज किया नया मामला, राजद नेता ने बोला हमला

Highlights सीबीआई ने लालू प्रसाद यादव के खिलाफ एक नया मामला दर्ज किया है ये मामला 'रेलवे नौकरी घोटाले के लिए जमीन' से संबंधित है सीबीआई की टीम पटना स्थित राबड़ी आवास समेत उनके 15 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है

पटनाःसीबीआई ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनकी बेटी के खिलाफ नया मामला दर्ज किया है। चारा घोटाला मामले में जमानत पर बाहर आए राजद प्रमुख के कई ठिकानों पर सीबीआई छापेमारी कर रही है। दरअसल सीबीआई ने कथित 'रेलवे नौकरी घोटाले के लिए जमीन' से संबंधित एक ताजा मामला दर्ज किया है।

भ्रष्टाचार के इस कथित मामले में कार्रवाई करते हुए सीबीआई की टीम पटना स्थित राबड़ी आवास समेत उनके 17 अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। इस बीच राजद नेता आलोक मेहता का बयान सामने आया है। सीबीआई की कार्रवाई पर नाराजगी जताते उन्होंने कहा कि यह एक मजबूत आवाज को दबाने की कोशिश है। सीबीआई के निर्देश और कार्रवाई पूरी तरह से पक्षपाती है।

Patna, Bihar | This is an attempt to muzzle a strong voice. CBI's direction and actions are completely biased: RJD leader Alok Mehta on CBI raids at multiple locations of party leader Lalu Yadav pic.twitter.com/gAN7BTRueT

रिपोर्ट के मुताबिक जांच एजेंसी ने दिल्ली तथा बिहार में 17 स्थानों पर छापे मारे। उन्होंने बताया कि यह कथित घोटाला तब का है जब लालू प्रसाद यादव संयुक्त प्रगतिशील सरकार यानी यूपीए सरकार में रेल मंत्री थे।

गौरतलब है कि पिछले महीने ही राजद प्रमुख लालू यादव चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आए थे। इस दौरान उनकी तबीयत भी बिगड़ी जिसके बाद उन्हें एम्स में भर्ती कराना पड़ा। रिपोर्ट के मुताबिक फिलहाल वे अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर हैं।

#WATCH Police presence outside the Patna residence of former Bihar CM Rabri Devi as CBI conducts raids at multiple locations of RJD Chief Lalu Yadav in a fresh case relating to alleged 'land for railway job scam'#Biharpic.twitter.com/mwIdvdT9N3