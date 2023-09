Cauvery water dispute: ‘मां कावेरी नहीं जानती हम किस राज्य से हैं, पानी के घटते स्तर से जूझ रही है और गर्मी के महीने में सूख जाती हैं’, गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव का तमिलनाडु-कर्नाटक का संदेश

Highlights तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन और कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया को भी टैग किया है। कन्नड़ संगठनों की ओर से शुक्रवार को राज्यव्यापी बंद का आयोजन किया गया था। कावेरी नदी सालभर प्रचुर मात्रा में जल के साथ प्रवाहित होती रहेगी।

Cauvery water dispute Karnataka Bandh News: आध्यात्मिक गुरु सदगुरु जग्गी वासुदेव ने शुक्रवार को तमिलनाडु और कर्नाटक के लोगों से आह्वान किया कि कावेरी के कम पानी को लेकर लड़ने के बजाय वे नदी को समृद्ध कर उसमें प्रचुर जल प्रवाह सुनिश्चित करें।

Thank you @SadhguruJV Ji for this important reminder to take steps to make Cauvery abundant though the year.



In addition to the point you have made, I would urge both states to also seriously review our cropping pattern in the delta.



Both states must try to make our cropping… https://t.co/0nbFFF1hHK