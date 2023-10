"देश में ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी", मध्य प्रदेश में बोलीं कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा

Highlights प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा, देश में ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है कांग्रेस नेता ने पूछा- मध्य प्रदेश में भाजपा सरकार ने विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले ही लाडली बहना योजना क्यों लागू की मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होंगे, वोटों की गिनती 3 दिसंबर को होगी

भोपाल: कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाद्रा ने शनिवार को कहा कि देश में ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है। प्रियंका गांधी वाड्रा मध्य प्रदेश के दमोह में रैली को संबोधित कर रही थीं, जहां उन्होंने कहा, "देश में ओबीसी की सही संख्या जानने के लिए जाति जनगणना जरूरी है।" इससे पहले, वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने 30 नवंबर को होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए तेलंगाना में प्रचार करते हुए कांग्रेस के सत्ता में आने पर जाति जनगणना कराने का वादा किया था।

प्रियंका गांधी ने अपने संबोधन में कहा, “जैसे-जैसे समय बीतता है, राजनीतिक नेताओं से हमारी उम्मीदें कम होती जाती हैं। अब जब मैं लोगों से सरकार या नेताओं से उनकी अपेक्षाओं के बारे में पूछती हूं, तो उत्तर वही होता है कि उनका जीवन संघर्ष से भरा... उनकी अपेक्षाएं न्यूनतम हैं... उन्हें सड़क, पानी, बिजली और महंगाई से राहत चाहिए ... स्थिति अजीब हो गयी है। अवसरों की कमी के कारण बहुत अधिक पलायन हो रहा है।"

#WATCH | Damoh, Madhya Pradesh: At a public rally, Congress General Secretary Priyanka Gandhi Vadra says, "As time passes, our expectations from the political leaders keep decreasing. Now when I ask people about their expectations from the government or the leaders, the answer is… pic.twitter.com/D4hB4z84sD