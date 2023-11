Cash For Query:"वो एथिक्स कमेटी नहीं कंगारू कोर्ट है", महुआ मोइत्रा ने ड्राफ्ट रिपोर्ट में कार्रवाई की सिफारिश पर कहा

Highlights महुआ मोइत्रा ने 'कैश फॉर क्वेरी' की जांच करने वाली एथिक्स कमेटी को दी 'कंगारू कोर्ट' की संज्ञा लोकसभा की एथिक्स कमेटी के पास अधिकार नहीं हैं कि वो उन्हें निष्कासित करने का फैसला सुनाएं मोइत्रा ने कहा कि 'कैश फॉर क्वेरी' के आरोपों से उन्हें 2024 के चुनाव में भारी जीत मिलेगी

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस की फायरब्रांड नेता और लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा ने 'कैश फॉर क्वेरी' मामले में अब सीधे तौर पर संसद की एथिक्स कमेटी पर हमला किया है। सांसद मोइत्रा ने आरोप लगाया है कि मामले की जांच करने वाली लोकसभा की एथिक्स कमेटी किसी 'कंगारू कोर्ट' से कम नहीं है।

सोशल प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर किये एक पोस्ट में महुआ मोइत्रा ने कहा कि संसद की एथिक्स कमेटी के पास इस तरह के अधिकार नहीं हैं कि वो उन्हें लोकसभा से निष्कासित करने का फैसला सुनाएं।

सांसद मोइत्रा ने 'एक्स' पर लिखा, "संसदीय इतिहास में एथिक्स कॉम द्वारा अनैतिक रूप से निष्कासित होने वाली पहले व्यक्ति के तौर पर गर्व है, जिसके जनादेश में निष्कासन शामिल नहीं है। पहले निष्कासन और फिर सरकार से सबूत खोजने के लिए सीबीआई से कहने के लिए कहें। कंगारू कोर्ट, शुरू से अंत तक बंदरबांट है।"

Proud to go down in parliamentary history as 1st person to be unethically expelled by Ethics Comm whose mandate doesn’t include explusion. 1st expel & THEN ask govt to ask CBI to find evidence. Kangaroo court, monkey business from start to finish.https://t.co/PW5bbgeyIp